Изготовленный кустарным способом автомат Калашникова изъяли у жителя Верховажского района

В гараже ранее судимого жителя Верховажского района обнаружили изготовленные кустарным способом автомат Калашникова калибра 7,62 мм и пистолет Макарова калибра 9 мм с глушителем, а также магазины к ним.

Информация о деятельности кустарной мастерской по переделке огнестрельного оружия была получена в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и регионального УФСБ. Хозяин гаража, 42-летний житель деревни Большое Ефимово, был задержан. Мужчина пояснил, что оружие принадлежит ему, запчасти и инструменты, необходимые для модернизации автомата и пистолета, он покупал через интернет. Разрешения на хранение и ношение оружия у задержанного нет.

Возбуждены уголовные дела по части 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч.1 ст. 223УК РФ (Незаконное изготовление оружия).

В ноябре NewsVo сообщал, что самодельные обрез, пистолет и стреляющее устройство изъяли полицейские у жителя Вологды. В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.