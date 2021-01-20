Изготовленный кустарным способом автомат Калашникова изъяли у жителя Верховажского района

20.01.2021 [Происшествия]

В гараже ранее судимого жителя Верховажского района обнаружили изготовленные кустарным способом автомат Калашникова калибра 7,62 мм и пистолет Макарова калибра 9 мм с глушителем, а также магазины к ним. 

Информация о деятельности кустарной мастерской по переделке огнестрельного оружия была получена в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и регионального УФСБ.  Хозяин гаража, 42-летний житель деревни Большое Ефимово, был задержан. Мужчина пояснил, что оружие принадлежит ему, запчасти и инструменты, необходимые для модернизации автомата и пистолета, он покупал через интернет. Разрешения на хранение и ношение оружия у задержанного нет. 

Возбуждены уголовные дела по части 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч.1 ст. 223УК РФ (Незаконное изготовление оружия). 

В ноябре NewsVo сообщал, что самодельные обрез, пистолет и стреляющее устройство изъяли полицейские у жителя Вологды. В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

Тэги: самодельное оружие

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