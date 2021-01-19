В Череповце полицейский через балкон проник в квартиру, чтобы помочь пенсионерке

В одной из квартир в Череповце пенсионерка упала, сломала шейку бедра и не смогла подняться. На помощь пришли полицейские.

Сообщение о том, что пожилой женщине в квартире дома на проспекте Победы требуется помощь, поступило в дежурную часть. Звонившая рассказала, что пенсионерка дома одна, не может встать и самостоятельно открыть дверь. На место отправили наряд патрульно-постовой службы: полицейского-водителя Романа Иванова и полицейского Александра Курникова.

— Прибыв по указанному адресу, патрульные оценили обстановку и приняли решение проникнуть в квартиру пенсионерки через соседский балкон на 3 этаже. Старший сержант полиции Роман Иванов без страховки выполнил задуманное, отворил створку оконной рамы, после чего попал внутрь, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Попав в квартиру, Иванов увидел лежащую на полу в прихожей пенсионерку. Женщина жаловалась на боль в тазобедренном суставе. Полицейский открыл дверь и впустил медиков, уже ожидающих снаружи. Врач диагностировал у череповчанки перелом шейки бедра. Пострадавшую доставили в областную больницу.

Как позже стало известно, женщина ещё утром потеряла сознание и лежала на полу порядка шести часов, пока на помощь не пришли полицейские.