В Бабаево на улице нашли обмотанного скотчем кота

15 января на улице Боровой в Бабаево семейная пара нашла обмотанного скотчем кота. Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано Бабаево».

— Он был полностью обмотан скотчем и «упакован» в несколько полиэтиленовых пакетов!!! И шансов у него в такой мороз не было, точнее ему их не оставили совсем!!!!! Кот взрослый, упитанный, вроде слеповат на один глаз! — говорилось в сообщении.

Фото из группы "Подслушано Бабаево"

Сначала нашедшие животное жители попробовали найти хозяев кота через соцсети, но потом решили оставить его себе. Сейчас, как сообщается в группе правительства Вологодской области в соцсети, Василий чувствует себя хорошо, ему начали лечить глаз.