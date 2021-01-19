Более сотни человек эвакуировали из «Макси» в Вологде из-за замыкания в электрощитке

Днем 19 января из торгового центра «Макси» на улице Конева, 14а эвакуировали более сотни человек. Причиной стало возгорание в электрощитовой на цокольном этаже здания.

— Ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями с помощью огнетушителя. Площадь пожара 0,5 кв.метра, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 19 января детей и педагогов эвакуировали из школы № 4 в Вологде. Пожарным поступило сообщение о возгорании лампы в одном из кабинетов здания на Советском проспекте, 120.