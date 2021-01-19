Росгвардейцы спасли лежащего на улице пьяного вологжанина, у которого случился припадок

В Вологде бойцы Росгвардии вызвали скорую помощь для лежащего у проезжей части мужчины. Выяснилось, что у пешехода эпилептический припадок на фоне употребления алкоголя.

Отряд вневедомственной охраны проезжал по микрорайону «Зеленый город» и обратил внимание на мужчину, который в морозную погоду лежал на земле и еле двигался. Росвардейцы остановились, выяснилось, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

— Стражи правопорядка вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Как отметили врачи, у гражданина был эпилептический припадок на фоне употребления алкоголя. Он не получил травм и ущерба здоровью, однако при более длительном нахождении на снегу при отрицательной температуре у него могло бы быть переохлаждение или обморожение, — сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

Передав мужчину медикам, бойцы Росгвардии продолжили патрулирование.

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 14 января на улице Марии Ульяновой нашли тело мужчины. По предварительным данным, он мог скончаться от ишемической болезни сердца, либо переохлаждения.