Капсулу, в которой космонавт Беляев вернулся на Землю, планируют установить в Череповце

19.01.2021 [Культура]

«Космический» сквер планируют оборудовать на улице Беляева в Череповце. Автономная некоммерческая организация реализации социальных проектов «25-й микрорайон» получила грант в 439 тысяч рублей на свой проект «Покорители космоса» от Фонда президентских грантов.

На эти средства планируется изготовить и установить шесть тематических стендов в сквере у ТЦ «Галактика» на улице Беляева в Череповце, установить капсулу от космического корабля и нарисовать граффити на соседнем доме.

– На стендах будет размещена информация о развитии изучения Космоса и в частности о нашем земляке Герое Советского Союза, летчике-космонавте П.И. Беляеве, – говорится в описании проекта на сайте Фонда президентских грантов. – На стендах будет размещен специальный QR-код, который позволит всем желающим перейти на страницу «Летчик-космонавт П.И. Беляев» в социальной сети «ВКонтакте», где будут публиковаться исторические факты из жизни Павла Ивановича, а также интересные новости о современном развитии космической отрасли.

Также в рамках проекта появится граффити на «космичскую» тематику и портрет Павла Беляева на пятиэтажном доме, в котором находится станция переливания крови. 

Авторы проекта также планируют установить в сквере капсулу, в которой космонавт Беляев возвращался на землю, либо похожую на неё, но обязательно уже использованную, которая прошла все слои атмосферы. Перед установкой капсулу зачистят от грязи и ржавчины, а затем покрасят.

– Реконструкция пройдет в этом году. Проект называется «Покорители космоса». Планируем проводить там уроки для школьников. Хотим привезти и разместить в сквере спускаемый аппарат — капсулу, в которой спускался космонавт Беляев, или похожую, которая прошла все слои атмосферы. Привезем ее из Королёва. Договоренность уже есть. На торце дома № 51 по улице Беляева разместим портрет Беляева в скафандре. Все работы начнутся с апреля. Капсулу хотим привезти к Дню космонавтики. Нужно еще под нее подготовить огражденную площадку, это требование Роскосмоса. Длина капсулы — два метра, ширина — 2,5 метра, — рассказал изданию cherinfo.ru председатель ТОС «25-й микрорайон» Евгений Смирнов.
 

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