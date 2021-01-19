Конференция исследователей сферы культуры пройдёт в Вологде 21 и 22 января

Межрегиональная научно-практическая конференция «Фон и фигура: творческие проекты» пройдёт в Вологде 21 и 22 января.

Эта ежегодная конференция проводится уже третий раз. Мероприятие организовано совместно с кафедрой теории, истории культуры и этнологии Вологодского государственного университета.

Изначально проект был задуман как интеллектуальный клуб исследователей культуры разных специальностей: филологов, психологов, историков, культурологов, музейных сотрудников. Сейчас это площадка для обсуждения новых идей в кругу единомышленников и знакомства всех заинтересованных лиц с актуальными научными взглядами исследователей в сфере современной культуры.

– Концепция конференции 2021 года предполагает сдвиг в сферу практической культурологии, инжиниринга в сфере культуры, – говорится в анонсе мероприятия. – Участники смогут обсудить творческие проекты и рассмотреть опыт личного участия, наблюдения, сопровождения, рефлексии над проектом; опыт экспертной деятельности и анализа данного феномена.

Сроки подачи заявок для выступающих уже завершились. Но можно стать зрителем и слушателем.

Вход свободный. Возрастное ограничение (16+).

Начало 21 января в 15:00 в Областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.7, зал №16.

22 января мероприятие пройдёт в онлайн-формате.

Дополнительная информация: