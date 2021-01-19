Математика Азата Мифтахова приговорили к шести годам колонии за нападение на офис «Единой России» в Москве

19.01.2021 [Общество]

Головинский районный суд Москвы 18 января приговорил математика и анархиста Азата Мифтахова к шести годам колонии по делу о нападении на офис «Единой России». Еще двое обвиняемых — Елена Горбань и Андрей Ейкин — признали вину и получили условные сроки, пишет «Медуза».

— Сам Мифтахов на протяжении всего процесса отрицает вину — и связывает преследование со своими анархистскими взглядами. Горбань и Ейкин также настаивают, что возле офиса «Единой России» его не было. Об участии Азата помимо Петрова (ред. - засекреченный свидетель обвинения) говорил только Святослав Речкалов — позже заявивший, что его вынудили дать такие показания под пытками. Также, по словам анархиста, силовики вынудили его признаться в том, что он — лидер движения «Народная самооборона», которое органы связывают с терактом у здания ФСБ в Архангельске, произошедшим в 2018 году, — сообщает издание. 

Нападение на офис «Единой России» в Москве произошло в феврале 2018 года. Неизвестные разбили окно и бросили внутрь файер. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Мифтахов был арестован в феврале 2019 года. 

 

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