Экс-глава Вологды Евгений Шулепов планирует вновь баллотироваться в депутаты Госдумы

Депутат Государственной Думы от Вологодской области, бывший глава Вологды Евгений Шулепов в соцсети сообщил о своем намерении участвовать в выборах депутатов федерального парламента и в 2021 году.

— За почти пятилетку в Госдуме мною и в соавторстве с коллегами было внесено почти 200 законопроектов. Из них 108 приняты, подписаны Президентом, и работают. Это законопроекты, обеспечивающие нормальное функционирование финансового рынка, направленные на смягчение денежно-кредитной политики, создающие благоприятные условия для работы бизнеса в разных отраслях экономики. О них подробно писал в своих соцсетях. Остальные законопроекты находятся на рассмотрении в комитетах. Еще большая часть инициатив сейчас в разработке, вместе с моим Институтом советников мы готовим их для внесения в ГД. Поэтому впереди не меньше дел, чем за этот созыв. Так что принял для себя решение избираться вновь, чтобы довести начатое до конца, ведь за каждой инициативой и законопроектом — люди и их судьбы. Поэтому завершающую сессию в этом созыве рассматриваю как очередную, — пишет Шулепов.

Как ранее сообщал NewsVo, Евгений Шулепов был избран в федеральный парламент от Вологодской области 18 сентября 2016 года. Изначально бывший глава Вологды работал в Госдуме в составе комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, однако затем перешел в комитет по финансовому рынку.