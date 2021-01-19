Экс-глава Вологды Евгений Шулепов планирует вновь баллотироваться в депутаты Госдумы

19.01.2021 [Политика]

Депутат Государственной Думы от Вологодской области, бывший глава Вологды Евгений Шулепов в соцсети сообщил о своем намерении участвовать в выборах депутатов федерального парламента и в 2021 году. 

— За почти пятилетку в Госдуме мною и в соавторстве с коллегами было внесено почти 200 законопроектов. Из них 108 приняты, подписаны Президентом, и работают. Это законопроекты, обеспечивающие нормальное функционирование финансового рынка, направленные на смягчение денежно-кредитной политики, создающие благоприятные условия для работы бизнеса в разных отраслях экономики. О них подробно писал в своих соцсетях. Остальные законопроекты находятся на рассмотрении в комитетах. Еще большая часть инициатив сейчас в разработке, вместе с моим Институтом советников мы готовим их для внесения в ГД. Поэтому впереди не меньше дел, чем за этот созыв. Так что принял для себя решение избираться вновь, чтобы довести начатое до конца, ведь за каждой инициативой и законопроектом — люди и их судьбы. Поэтому завершающую сессию в этом созыве рассматриваю как очередную, — пишет Шулепов. 

Как ранее сообщал NewsVo, Евгений Шулепов был избран в федеральный парламент от Вологодской области 18 сентября 2016 года. Изначально бывший глава Вологды работал в Госдуме в составе комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, однако затем перешел в комитет по финансовому рынку

Тэги: евгений шулепов, госдума

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В центре Вологды на улице обнаружили тело мужчины
Вологодский губернатор жалеет, что целлюлозный комбинат под Череповцом не будет построен
В Великоустюгском районе нашли скелет неизвестного мужчины
В Великом Устюге сестру и брата оштрафовали за нападение на сотрудника ДПС
Новым главврачом Вологодской станции скорой помощи стал Виктор Бурсин
Три человека пострадали в ДТП в Великоустюгском районе
Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Сямженском районе
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой»
10 человек скончались от коронавируса в Вологодской области за сутки
Новый ангиограф установят в отделении радиотерапии Вологодского онкодиспансера

Экскурсия «Платон Волков – вологодский Хлестаков» пройдёт в Вологде 23 января

Альбина Сберегаева расскажет про исторические события, которые стали основой для гоголевского «Ревизора»

42
0

Математика Азата Мифтахова приговорили к шести годам колонии за нападение на офис «Единой России» в Москве

Еще двое обвиняемых — Елена Горбань и Андрей Ейкин — признали вину и получили условные сроки

143
0

Шекснинским полицейским пришлось 15 раз выстрелить по колесам авто с пьяным водителем

Мужчина продолжил движение с тремя спущенными колесами

229
0

20 января вологжане смогут бесплатно посетить государственные музеи и сделать #МузейноеСелфи

Под акцию попадают филиалы Вологодского музея-заповедника, Вологодской картинной галереи, Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский краеведческий музей

159
0

Оперштаб сообщил об 11 новых случаях смерти пациентов с COVID-19 в Вологодской области

За сутки заболели 305 человек, выздоровели 290 человек

270
0

Экс-глава Вологды Евгений Шулепов планирует вновь баллотироваться в депутаты Госдумы

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети

408
0

Вологжанка перевела мошеннику 270 тысяч рублей в качестве задатка за квартиру

Деньги 28-летняя женщина перечислила, даже не увидев саму квартиру

274
0

В Вологодской области вырастет плата за капремонт

Жители многоквартирных домов без лифта с января 2021 года будут платить 8,4 рублей с квадратного метра (было 8,14 рублей), жители домов с лифтами - 10 рублей (ранее было 9,7 рублей)

535
0

В Вологде памятник архитектуры на улице Кирова, 33 продают за 1,95 млн рублей

При этом стоимость участка составляет 1 956 999 рублей, стоимость самого дома - 1 рубль

481
0

В Череповце из-за прорыва трубы почти на час отключили отопление в моногоспитале

За все это время, как отмечают в департаменте здравоохранения, температура в помещениях медучреждения не опускалась ниже 20 градусов

295
0
18.01.2021 [Общество]

Диана Минец из Череповца представит Вологодскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года»

420
0
18.01.2021 [Общество]

Пять проектов из Тотемского района получат поддержку Фонда президентских грантов

446
0
18.01.2021 [Общество]

В Череповце запустили программу строительства новых веранд в детсадах

460
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экскурсия «Платон Волков – вологодский Хлестаков» пройдёт в Вологде 23 января
Математика Азата Мифтахова приговорили к шести годам колонии за нападение на офис «Единой России» в Москве
Шекснинским полицейским пришлось 15 раз выстрелить по колесам авто с пьяным водителем
20 января вологжане смогут бесплатно посетить государственные музеи и сделать #МузейноеСелфи
Оперштаб сообщил об 11 новых случаях смерти пациентов с COVID-19 в Вологодской области
Экс-глава Вологды Евгений Шулепов планирует вновь баллотироваться в депутаты Госдумы
Вологжанка перевела мошеннику 270 тысяч рублей в качестве задатка за квартиру
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

8167
0
19.01.2021 [БлогоVO]

Поздравляю всех верующих со светлым праздником — Крещением Господним!

242
0
15.01.2021 [Обзор Прессы]

Вакцина «Спутник V» должна все время находиться при температуре минус 18 и ниже. В результате ее оказалось не в чем хранить и перевозить

944
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика