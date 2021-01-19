Вологжанка перевела мошеннику 270 тысяч рублей в качестве задатка за квартиру

19.01.2021 [Происшествия]

Жительница Вологды лишилась крупной суммы денег, пытаясь купить квартиру по объявлению в мобильном приложении. Инцидент произошел 16–17 января. 

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, вологжанку заинтересовало объявление о продаже квартиры в доме на улице Чехова. Когда женщина позвонила продавцу, тот сказал ей, что у него уже есть покупатель — агентство недвижимости. Покупательница начала уговаривать его отменить сделку, мужчина согласился, но сказал, что в качестве задатка примет в таком случае 20 тысяч рублей. 

— В смс-сообщении продавец отправил вологжанке номер карты, оформленной якобы на его жену. Через свой мобильный банк потерпевшая перевела ему 20 000 рублей. Вскоре продавец позвонил и сказал, что она его неправильно поняла — перевести нужно было не 20 тысяч, а 120 тысяч. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений о продаже квартиры, мужчина даже выслал ей фото паспорта. Поверив злоумышленнику, женщина перевела еще 100 тысяч рублей, — рассказали NewsVo  в пресс-службе.

После того, как деньги уже поступили на счет «продавца» квартиры, выяснилось, что показать недвижимость он сейчас не может, так как сам находится в Сочи. Вскоре мужчина также попросил перечислить ему еще 150 тысяч рублей, в счет оплаты стоимости квартиры — на юге мужчина решил купить квартиру, и ему не хватает денег.

— Сначала вологжанка не согласилась, заявив, что у нее нет таких денег. Но злоумышленник смог уговорить ее, и женщина перевела ему 50 тысяч рублей своих накоплений, а потом еще 100 тысяч рублей, которые она взяла в кредит. После этого продавец квартиры на улице Чехова перестал выходить на связь, — отмечают в пресс-службе.

Всего за два дня вологжанка перевела мошеннику  270 тысяч рублей, кроме того, за эти переводы с нее списали 4050 рублей комиссии. 

Полицейским 28-летняя женщина рассказала, что слышала ранее о дистанционных мошенничествах в СМИ, получала памятки на работе, однако не думала, что в том приложении, которое она скачала, тоже могут быть объявления от мошенников. 

Тэги: дистанционное мошенничество

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