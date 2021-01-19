В Череповце из-за прорыва трубы почти на час отключили отопление в моногоспитале

Вечером 18 января в коронавирусном моногоспитале на улице Луначарского в Череповце произошло аварийное отключение отопления: на чердаке здания прорвало трубу.

— Вызвали оперативную службу, температура воздуха на отделении не опускалась ниже 20 градусов, пока устраняли прорыв. Прорыв был устранен, были предприняты все меры безопасности для сотрудников аварийной службы — они были одеты в специальные костюмы во время выполнения работ, — сообщили NewsVo в департаменте здравоохранения Вологодской области.

Как пояснили в ведомстве, без отопления здание моногоспиталя оставалось на 40 минут, помещения за это время не успели выстудиться.

Ранее NewsVo сообщал, что приказ об открытии коронавирусного моногоспиталя на базе городского роддома на улице Луначарского в Череповце был подписан в департаменте здравоохранения 6 ноября 2020 года. Учреждение может принять до 300 больных коронавирусом.