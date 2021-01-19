В Череповце из-за прорыва трубы почти на час отключили отопление в моногоспитале

19.01.2021 [Общество]

Вечером 18 января в коронавирусном моногоспитале на улице Луначарского в Череповце произошло аварийное отключение отопления: на чердаке здания прорвало трубу.

— Вызвали оперативную службу, температура воздуха на отделении не опускалась ниже 20 градусов, пока устраняли прорыв. Прорыв был устранен, были предприняты все меры безопасности для сотрудников аварийной службы — они были одеты в специальные костюмы во время выполнения работ, — сообщили NewsVo в департаменте здравоохранения Вологодской области. 

Как пояснили в ведомстве, без отопления здание моногоспиталя оставалось на 40 минут, помещения за это время не успели выстудиться. 

Ранее NewsVo сообщал, что приказ об открытии коронавирусного моногоспиталя на базе городского роддома на улице Луначарского в Череповце был подписан в департаменте здравоохранения 6 ноября 2020 года. Учреждение может принять до 300 больных коронавирусом. 

Тэги: моногоспиталь, коронавирус, отопление

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В центре Вологды на улице обнаружили тело мужчины
Вологодский губернатор жалеет, что целлюлозный комбинат под Череповцом не будет построен
В Великоустюгском районе нашли скелет неизвестного мужчины
В Великом Устюге сестру и брата оштрафовали за нападение на сотрудника ДПС
Новым главврачом Вологодской станции скорой помощи стал Виктор Бурсин
Три человека пострадали в ДТП в Великоустюгском районе
Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Сямженском районе
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой»
10 человек скончались от коронавируса в Вологодской области за сутки
Новый ангиограф установят в отделении радиотерапии Вологодского онкодиспансера
18.01.2021 [Общество]

Диана Минец из Череповца представит Вологодскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года»

404
0
18.01.2021 [Общество]

Пять проектов из Тотемского района получат поддержку Фонда президентских грантов

430
0
18.01.2021 [Общество]

В Череповце запустили программу строительства новых веранд в детсадах

447
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанка перевела мошеннику 270 тысяч рублей в качестве задатка за квартиру
В Вологодской области вырастет плата за капремонт
В Вологде памятник архитектуры на улице Кирова, 33 продают за 1,95 млн рублей
В Череповце из-за прорыва трубы почти на час отключили отопление в моногоспитале
При пожаре в Шекснинском районе погибла пенсионерка
Заведующую детсадом в Устюжне оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за заболевших сальмонеллезом воспитанников
Водоснабжение и отопление жители Вологды с февраля будут оплачивать по одной квитанции
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

8154
0
19.01.2021 [БлогоVO]

Поздравляю всех верующих со светлым праздником — Крещением Господним!

209
0
15.01.2021 [Обзор Прессы]

Вакцина «Спутник V» должна все время находиться при температуре минус 18 и ниже. В результате ее оказалось не в чем хранить и перевозить

929
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика