Водоснабжение и отопление жители Вологды с февраля будут оплачивать по одной квитанции

Жители Вологды, у которых заключены прямые договоры с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и АО «Вологдагортеплосеть», в феврале получат одну квитанцию от этих коммунальных организаций, а не две. По ней они смогут оплатить услуги горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за январь.

— Это будет общий бланк, на котором напечатаны обе квитанции, разделенные пунктирной чертой. При этом реквизиты для оплаты и лицевые счета остаются прежними, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Чиновники отмечают, что те вологжане, у которых нет прямых договоров с обеими ресурсоснабжающими организациями, будут получать квитанции в прежнем формате.

При получении квитанций на двух отдельных листах причину можно уточнить в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по телефону: 59-79-60 или в АО «Вологдагортеплосеть» по телефонам: 78-74-61, 78-74-62.

Ранее NewsVo сообщал, что объединенный колл-центр «Вологдагорводоканала» и «Вологдагортеплосети» заработал в Вологде с января 2021 года. Чтобы передать показания приборов учета холодной, горячей воды и отопления, необходимо с 23 по 25 число каждого месяца обратиться по телефонам 59-79-04 или 78-74-74. Показания принимают с 8.00 до 20.00.