14-летний вологжанин украл две куртки из магазина спорттоваров и продал их на рынке

18.01.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу из магазина спортивных товаров. Сумма ущерба составила около 32 тысяч рублей.

Работник торговой точки, заявивший о происшествии, пояснил, что обнаружил факт хищения на записях с камер видеонаблюдения. Подозреваемым в краже оказался 14-летний вологжанин. Юношу задержали.

«На допросе он пояснил, что гуляя по торговому центру, он зашел в магазин спортивных товаров и решил примерить приглянувшиеся ему куртки. В примерочной молодой человек положил одну куртку в рюкзак, а вторую надел на себя. После чего покинул магазин. На следующий день злоумышленник продал похищенные вещи на рынке за 2500 тысячи случайной прохожей, а деньги потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража, подросток
видео - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

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