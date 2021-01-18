Вологжане завоевали медали Чемпионата Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье

18.01.2021 [Общество]

В Нидерландах завершился Чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье. Из-за пандемии коронавируса эти соревнования стали первыми на международной арене.

В составе национальной сборной страны в соревнованиях принимали участие и два вологодских спортсмена - Евгения Лаленкова и Артем Арефьев.

Евгения Лаленкова завоевала малую серебряную медаль, став второй на дистанции 1500 метров. Кроме того, она завоевала восьмое место по сумме многоборья, с результатом 164,008 баллов.

Артем Арефьев занял третье место на пятисотметровой дистанции, а в общем зачете многоборья, по сумме всей программы, стал 14-м. 

Тэги: конькобежный спорт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В центре Вологды на улице обнаружили тело мужчины
Вологодский губернатор жалеет, что целлюлозный комбинат под Череповцом не будет построен
В Великоустюгском районе нашли скелет неизвестного мужчины
В Великом Устюге сестру и брата оштрафовали за нападение на сотрудника ДПС
Новым главврачом Вологодской станции скорой помощи стал Виктор Бурсин
Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Сямженском районе
Три человека пострадали в ДТП в Великоустюгском районе
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой»
10 человек скончались от коронавируса в Вологодской области за сутки
Новый ангиограф установят в отделении радиотерапии Вологодского онкодиспансера
18.01.2021 [Общество]

Диана Минец из Череповца представит Вологодскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года»

246
0
18.01.2021 [Общество]

Пять проектов из Тотемского района получат поддержку Фонда президентских грантов

270
0
18.01.2021 [Общество]

В Череповце запустили программу строительства новых веранд в детсадах

311
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14-летний вологжанин украл две куртки из магазина спорттоваров и продал их на рынке
По факту ДТП с двумя погибшими в Сямженском районе возбудили уголовное дело
Алексея Навального арестовали на 30 суток
Вологжане завоевали медали Чемпионата Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье
В Череповце водителя-наркомана, который чуть не наехал на пешеходов, оштрафовали на 30 тысяч рублей
28,5 тысяч рублей удалось собрать в ходе благотворительного концерта в Вологде
Из-за аварии на теплосети в Вологде без отопления остаются девять зданий
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

8056
0
18.01.2021 [БлогоVO]

Пикет в поддержку Навального, Вологда

236
0
15.01.2021 [Обзор Прессы]

Вакцина «Спутник V» должна все время находиться при температуре минус 18 и ниже. В результате ее оказалось не в чем хранить и перевозить

787
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика