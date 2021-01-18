Вологжане завоевали медали Чемпионата Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье

В Нидерландах завершился Чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье. Из-за пандемии коронавируса эти соревнования стали первыми на международной арене.

В составе национальной сборной страны в соревнованиях принимали участие и два вологодских спортсмена - Евгения Лаленкова и Артем Арефьев.

Евгения Лаленкова завоевала малую серебряную медаль, став второй на дистанции 1500 метров. Кроме того, она завоевала восьмое место по сумме многоборья, с результатом 164,008 баллов.

Артем Арефьев занял третье место на пятисотметровой дистанции, а в общем зачете многоборья, по сумме всей программы, стал 14-м.