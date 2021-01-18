28,5 тысяч рублей удалось собрать в ходе благотворительного концерта в Вологде

18.01.2021 [Культура]

28 498 рублей поступило на счёт благотворительного фонда «Хорошие люди» в ходе собрано концерта, который прошел в Вологде 18 января.

Концерт транслировался в прямом эфире в группах фонда в социальных сетях.

Фонд благодарит за участие артистов: Юрия Смыслова, Александру Цвид, старший состав хора Виктории Юрьевны Андреевой, Елену Коншину, Лесю Яровую, Группу "Liberty", Ксению Нияди, Алексея Балалаева, Елену Смирнову, Светлану Опалихину, дуэт «Балалайка-Mix», Марию Кубышкину и Юдину Дашу, Артёма Белова, Ольгу Реунову, Алексея Николаева, Анастасию Федотовскую.

–  Я очень люблю этот момент, когда звук настроен, а зрители ещё не зашли в зал.. Ты за кулисами в предвкушении предстоящего концерта, который всегда уникален, – написал на своей странице певец Юрий Смыслов. – В этот раз не было зрителей - концерт был онлайн, но ощущение необходимости и важности происходящего меньше не стало.. Спасибо всем, кто принял участие в благотворительной акции. Где-то нам в карму занесли отметку))

Юрий Смыслов на репетиции «Хорошего концерта». Фото Михаила Трапезникова

«Хорошие люди» выражает благодарность ведущим мероприятия - Кириллу Молдавану и Марии Николаевой, а также Мастерской света и звука, MZS media и фотографу Михаилу Трапезникову.

– Благодарим всех жертвователей, которые переводили средства в поддержку фонда, – говорится на странице фонда в социальной сети. – Зрителей, которые смотрели концерт, делились информацией в социальных сетях.

Если вы не успели сделать пожертвование во время концерта, то это можно сделать прямо сейчас.

Поддержать фонд «Хорошие люди» переводом можно во время онлайн-концерта или прямо сейчас:

  • Сбербанк-онлайн: ИНН 3525285922 или QR-код (см фото ниже).
  • СМС на номер 7522 с текстом: вологда фонд 100. Где 100, 200, 300 - любая сумма.

Другие способы помочь и отчеты вы можете найти на сайте фонда.

Предлагаем вашему вниманию видеозапись концерта:

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