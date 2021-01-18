В день 50-летия со дня гибели Николая Рубцова в Вологде пройдёт встреча «Культурный разговор»

Музей-квартира Василия Ивановича Белова приглашает вологжан и гостей города на «Культурный разговор» о поэте Николае Рубцове, который состоится 19 января. Елена Титова кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы ВоГУ расскажет об отношении Николая Рубцова к поэтам прошлого.

19 января – день памяти Николая Рубцова. Напомним, Рубцов трагически погиб в ночь на 19 января 1971 года, на 36-м году жизни, в своей квартире, в результате бытовой ссоры с начинающей поэтессой Людмилой Дербиной.

В этом году – 3 января – исполнилось 85 лет со дня рождения Николая Михайловича и 50 лет со дня его трагической гибели.

Василий Белов в одном из своих выступлений отметил:

«...звезда поэтическая Рубцова взошла на таком фоне, который создали Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, которых, по-моему, давно забыли любители русской поэзии, а Рубцов чем дальше, тем больше чувствуется в сердцах наших…».

– Размышления о поэте всегда опираются на оценку его творчества в контексте литературных традиций, – говорится в анонсе мероприятия. – В нашем сегодняшнем понимании Николая Рубцова и его творческого наследия важны имена не только его современников, но и поэтов прошлого. Кого из них он особенно любил и почему? На какие голоса русской поэзии он отзывался в своих стихах? О ком предпочитал не говорить и чем можно объяснить его резкие слова о некоторых поэтах ушедших эпох? Об этом и состоится разговор в музее-квартире Белова

Начало встречи 19 января в 18.00 по адресу: Вологда, ул. Октябрьская, д. 10, кв. 4.

Вход свободный, по предварительной записи: +7 (921) 126-14-23, +7 (921) 142-08-56.

