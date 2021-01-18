Хоккейная «Северсталь» уступила минскому «Динамо» со счетом 1:2

18.01.2021 [Спорт]

 Череповецкая «Северсталь» уступила минскому «Динамо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ. Основное время игры завершилось в ничью, 1:1. На гол гостей в первом периоде череповчане ответили шайбой Адама Лишки в третьем. Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее были гости. Матч завершился со счетом 1:2.

«Из позитивного: отыгрались. Смогли в концовке сравнять счёт. Верили в себя. Сегодня плохо, что некоторые хоккеисты вылетели, скажем так, из игры, и игра у них не сложилась. Но есть команда, команда сражалась до конца. И в концовке были моменты, и в овертайме были моменты, и буллитную серию в конце могли спасти, хотя по два буллита оставалось — 0:2 горели. Так бывает. „Динамо“ с победой», — сказал на послематчевой пресс-конференции «рулевой» череповчан Андрей Разин.

«Северсталь» прибавляет в свою копилку ещё одно очко, их сейчас у «желто-черных» 52. Они занимают седьмую строчку Западной конференции КХЛ. Впереди у череповчан пять матчей на выезде, ближайший завтра, против уфимского «Салавата Юлаева» А в Череповце хоккеисты теперь сыграют только через две недели.

Тэги: хоккей

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В центре Вологды на улице обнаружили тело мужчины
Вологодский губернатор жалеет, что целлюлозный комбинат под Череповцом не будет построен
В Великоустюгском районе нашли скелет неизвестного мужчины
В Вологодской области синоптики обещают морозы до -34 градусов
В Великом Устюге сестру и брата оштрафовали за нападение на сотрудника ДПС
Новым главврачом Вологодской станции скорой помощи стал Виктор Бурсин
Три человека пострадали в ДТП в Великоустюгском районе
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой»
10 человек скончались от коронавируса в Вологодской области за сутки
Новый ангиограф установят в отделении радиотерапии Вологодского онкодиспансера
18.01.2021 [Общество]

Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Сямженском районе

1232
0
18.01.2021 [Общество]

В Вологде ищут доноров всех групп крови с отрицательным резус-фактором

294
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце запустили программу строительства новых веранд в детсадах
В Вологде ищут доноров всех групп крови с отрицательным резус-фактором
Житель Тотьмы убил сожительницу из ревности и уехал в Вологду
Хоккейная «Северсталь» уступила минскому «Динамо» со счетом 1:2
Алексея Навального задержали сразу после возвращения в Россию
Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Сямженском районе
40 социальных проектов НКО Вологодской области получили более 48 миллионов рублей из Фонда президентских грантов
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

8001
0
17.01.2021 [БлогоVO]

Тайны старой колокольни. Забытая Вологда. Колокола и грифоны

280
0
15.01.2021 [Обзор Прессы]

Вакцина «Спутник V» должна все время находиться при температуре минус 18 и ниже. В результате ее оказалось не в чем хранить и перевозить

721
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика