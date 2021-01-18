Хоккейная «Северсталь» уступила минскому «Динамо» со счетом 1:2

Череповецкая «Северсталь» уступила минскому «Динамо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ. Основное время игры завершилось в ничью, 1:1. На гол гостей в первом периоде череповчане ответили шайбой Адама Лишки в третьем. Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее были гости. Матч завершился со счетом 1:2.

«Из позитивного: отыгрались. Смогли в концовке сравнять счёт. Верили в себя. Сегодня плохо, что некоторые хоккеисты вылетели, скажем так, из игры, и игра у них не сложилась. Но есть команда, команда сражалась до конца. И в концовке были моменты, и в овертайме были моменты, и буллитную серию в конце могли спасти, хотя по два буллита оставалось — 0:2 горели. Так бывает. „Динамо“ с победой», — сказал на послематчевой пресс-конференции «рулевой» череповчан Андрей Разин.

«Северсталь» прибавляет в свою копилку ещё одно очко, их сейчас у «желто-черных» 52. Они занимают седьмую строчку Западной конференции КХЛ. Впереди у череповчан пять матчей на выезде, ближайший завтра, против уфимского «Салавата Юлаева» А в Череповце хоккеисты теперь сыграют только через две недели.