Десять человек скончались от коронавируса в Вологодской области за минувшие сутки

За сутки в Вологодской области выявили 312 новых случаев коронавирусной инфекции, 289 человек выздоровели, 10 человек скончались.
Такие данные 17 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.
Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 28 688 пациентам. Большая часть из них — 24 007 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 532 случаях.
Данные по загруженности моногоспиталей на 17 января:
Вологда
Советский проспект – 42%
Северная, 15 – 84%
Чернышевского, 68 – 14%
Череповец
Ломоносова, 15 – 74%
Луначарского, 50 – 55%
Великий Устюг
Советский проспект, 30 – 92%