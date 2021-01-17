Десять человек скончались от коронавируса в Вологодской области за минувшие сутки

За сутки в Вологодской области выявили 312 новых случаев коронавирусной инфекции, 289 человек выздоровели, 10 человек скончались.

Такие данные 17 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 28 688 пациентам. Большая часть из них — 24 007 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 532 случаях.

Данные по загруженности моногоспиталей на 17 января:

Вологда

Советский проспект – 42%

Северная, 15 – 84%

Чернышевского, 68 – 14%

Череповец

Ломоносова, 15 – 74%

Луначарского, 50 – 55%

Великий Устюг

Советский проспект, 30 – 92%

