Десять человек скончались от коронавируса в Вологодской области за минувшие сутки

17.01.2021 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 312 новых случаев коронавирусной инфекции, 289 человек выздоровели, 10 человек скончались. 

Такие данные 17 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 28 688 пациентам. Большая часть из них — 24 007 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 532 случаях.

Данные по загруженности моногоспиталей на 17 января:

Вологда
Советский проспект – 42%
Северная, 15 – 84%
Чернышевского, 68 – 14%

Череповец
Ломоносова, 15 – 74%
Луначарского, 50 – 55%

Великий Устюг
Советский проспект, 30 – 92%
 

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