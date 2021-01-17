Усадьба Спасское-Куркино приглашает в парк на зимние прогулки

Усадьба Спасское-Куркино, которая находится в 20 километрах от Вологды, приглашает вологжан бесплатно посетить приусадебный парк, полюбоваться заснеженными пейзажами и получать удовольствие от зимних развлечений на свежем воздухе. Здесь есть снежная гора, ледяной каток, а также нарезана лыжня на 1/2 км вокруг парка.

Этой зимой в старом дворянском парке включили вечернее освещение, благодаря которому катания и прогулки можно продолжать и в темное время суток.

– Дети и школьники, взрослые и пенсионеры, гости и туристы - все рады такому событию - кто на коньках, кто на лыжах, ватрушках, ледянках... Согласитесь, что уличное освещение - это великое благо для народа, ведь в посёлке теперь есть место, где можно прогуляться в вечернее время для любого возраста и на разного любителя, – говорится на странице усадьбы в социальной сети. – Очень стало красиво в вечернее время, когда двухсотлетние деревья старого дворянского парка создают непередаваемую атмосферу сказки зимнего волшебства. Приезжайте и вы сами убедитесь, что во время прогулки по парку у вас появляется отличное настроение, куда-то исчезают все тревоги, а Ваше внутреннее состояние окунётся в какое-то необыкновенное душевное равновесие между природой и Вашим пониманием того, что в этом мире столько ещё неизвестного прекрасного.

По предварительной записи можно попасть на экскурсию по усадьбе, а также на мастер-классы по свечному делу и изготовлению валенок. В доме работает прокат коньков. Дополнительная информация по телефону: 8-921-055-91-01.

Видео «Зимние забавы в Куркино» со страницы главы Вологодского района Сергея Жестянникова.