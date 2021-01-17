Двух мальчиков эвакуировали во время пожара в Череповце

17.01.2021 [Происшествия]

Сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Металлургов в Череповце поступило 16 января в 15:09.

Прибывшие на вызов пожарные обнаружили возгорание на балконе 3 этажа в пятикомнатной коммунальной квартире. Пложадь пожара составила 2 квадратных метра. Огонь повредил мусор и матрас.

Пожарные эвакуировали женщину и двух маленьких братьев 7 и 8 лет. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, в происшествии никто не пострадал.

Причиной пожара указывается «неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленных лиц». В тушении участвовали 7 единиц техники и 21 человек личного состава.
 

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