Двух мальчиков эвакуировали во время пожара в Череповце

Сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Металлургов в Череповце поступило 16 января в 15:09.

Прибывшие на вызов пожарные обнаружили возгорание на балконе 3 этажа в пятикомнатной коммунальной квартире. Пложадь пожара составила 2 квадратных метра. Огонь повредил мусор и матрас.

Пожарные эвакуировали женщину и двух маленьких братьев 7 и 8 лет. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, в происшествии никто не пострадал.

Причиной пожара указывается «неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленных лиц». В тушении участвовали 7 единиц техники и 21 человек личного состава.

