Владимир Парняков будет тренировать юношескую команду СШОР Вологда

Владимир Парняков, который в свою футбольную карьеру поиграл в командах Вологды, Череповца, Костромы, Тюмени и Оренбурга перешёл на тренерскую должность, и будет тренировать юношескую команду СШОР Вологда, ребят 2006 г.р.

Большую часть своей футбольной карьеры Владимир провел в ФК "Оренбург" (ранее "Газовик") 2010-2018 гг. С клубом из Оренбурга вологодский футболист становился победителем и обладателем Кубка ФНЛ, полуфиналистом Кубка России сезона 2014/15, а так же провел ряд матчей в Российской Премьер-лиге, элите российского футбола.

В минувшем сезоне играя за "СДЮШОР-Вологда" полузащитник провел 6 матчей, забил 3 гола и помог вологодской команде выиграть Первенство МФФ "Золотое кольцо".

В тренерском штабе "СШОР Вологда 2006" Владимир Парняков будет работать помощником главного тренера, Валерия Соколова.

