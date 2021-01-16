Череповецкая «Северсталь» обыграла рижское «Динамо»

16.01.2021 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над рижским «Динамо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Пропустив первыми череповчане в ответ забили три гола в ворота рижан, забросив по шайбе в каждом из трех периодов. Александр Петунин сравнял счёт, Максим Казаков вывел «желто-черных» вперёд, для которого эта шайба стала первой в цветах череповецкого клуба, а Яков Берглунд, как позже выяснится, забросил победную шайбу. Матч завершился со счётом 3:2.

— Тяжёлая игра получилась. Было очень тяжело настроить ребят, когда соперник на дне турнирной таблицы. Соперник хороший, сопернику терять нечего. Ребята работают. Тем более, Петерис (Петерис Скудра, главный тренер «Динамо»(Рига) прим.) — хороший тренер, я считаю. Он их может мотивировать. Поэтому ребята вышли очень хорошо настроенными. Мы были немножко были к этому не готовы. Провалили сегодня большинство. Четыре большинства — ноль голов, одна пропущенная шайба. Второй, третий период сыграли хорошо. Концовку выстояли, два очка есть два очка. Идём дальше. Ребят с победой», сказал на послематчевой пресс-конференции гл. тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин. 

«Северсталь» сейчас занимает 6 место Западной конференции. В следующем матче, 17 января, череповчане примут «Динамо» Минск.

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