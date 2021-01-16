Бесплатный мастер-класс по росписи на ткани пройдёт в Вологде 23 января

Мастер-класс по росписи на ткани в технике холодного батика пройдёт в Центре ремёсел в Вологде 23 января.

Проведёт мероприятие мастер народных промыслов Евгения Бабенко.

Участие в мастер-классе бесплатное, но требуется предварительная запись, потому что количество мест ограничено.

Записаться на мероприятие можно по телефонам: 8 (8172) 34-33-30, 8-900-540-90-90.

Мастер-класс пройдёт в следующую субботу, 23 января, с 14:00 до 16:00 в Центре ремёсел по адресу: Вологда, ул. Благовещенская, 20.

Напомним также, что бесплатные мастер-классы по лоскутному шитью и росписи по дереву пройдут в центре народных и художественных промыслов «Резной палисад» в Вологде 21 и 28 января.