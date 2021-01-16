Вечер памяти Варлама Шаламова и Ирины Сиротинской пройдёт в Вологде 16 января

16.01.2021 [Культура]

Традиционная встреча, посвящённая памяти русского советского писателя и поэта Варлама Шаламова, состоится 16 января в Шаламовском доме в Вологде.

В этом году встреча совпадает с десятилетием смерти Ирины Павловны Сиротинской – близкого друга, последней музы и наследницы авторских прав Варлама Тихоновича.

В вечере примут участие главный вологодский специалист по вопросам жизни и творчества Шаламова, автор известной книги о нём в серии ЖЗЛ Валерий Есипов, сын Ирины Сиротинской Александр Ригосик, доктор философских наук из Петербурга Людмила Артамошкина, член редколегии сайта shalamov.ru Марк Головизнин, вологодский краевед Олег Сурмачёв, кандидат философских наук Борис Завьялов из Вологды, искусствовед Ольга Ключарева (Москва), доцент ВОГУ Елена Титова.

– На вечере будут обсуждаться актуальные проблемы шаламоведения, – говорится в анонсе мероприятия. – Марк Васильевич Головизнин передаст в дар музею первое французское издание «Колымских рассказов» и коснётся вопроса истории их публикации.

Начало встречи 16 января в 15:00 в Шаламовском доме по адресу: Вологда, ул. Сергея Орлова, 15. Контактные телефоны: 8 (8172) 72-12-56,72-14-07.
 

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