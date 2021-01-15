Новый ангиограф установят в отделении радиотерапии Вологодского онкодиспансера

15.01.2021 [Общество]

В Вологодском областном онкологическом диспансере готовится установка нового ангиографа в отделении радиотерапии. Это передовая технология, которая при помощи интеллектуального датчика располагает рентгеновский детектор на оптимальном расстоянии от поверхности тела пациента. В результате уменьшается доза облучения при различных исследованиях.

«Это специализированный мультиспиральный компьютерный томограф на 128 срезов. Он позволяет более детально визуализировать анатомические структуры, повысить скорость обработки данных и улучшить качество обследования пациентов, на ранних стадиях диагностировать опухолевые заболевания, в том числе и небольших размеров. Мы на нем уже работаем. Еще одна крупная единица — ангиографический комплекс. Его мы запустим в феврале. Ангиограф позволит внедрить и развивать интервенционную радиологию в онкологии Вологодской области. Раньше у нас такого не было. Это будет способствовать повышению пятилетней выживаемости, снижению годичной летальности. Я считаю, это серьезное поступление и укрепление диагностических и лечебных возможностей», — цитирует пресс-служба губернатора слова главного врача Вологодского областного онкологического диспансера Сергея Аносенко.

Помещения, в которых будет установлены ангиограф, отремонтировали за счет средств областного бюджета.

Кроме того, в диспансер закупили передвижной рентгеновский аппарат типа С-дуга, видеогастроскоп, видеобронхоскоп для обеспечения бесперебойной лечебно-диагностической работы. Два последних используются врачами онкодиспансера для диагностики злокачественных новообразований, проведению диагностических обследований у пациентов, находящихся на учете по поводу злокачественного новообразования.

Ранее NewsVo сообщал, что в конце июля — начале августа 2020 года в кардиологическом отделении Вологодской областной больницы на Пошехонском шоссе не работали обе имеющиеся ангиографические установки. Одну из пожилых пациенток не смогли обследовать. Позже она умерла. 

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