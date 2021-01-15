В Великоустюгском районе нашли скелет неизвестного мужчины

Местный житель обнаружил скелет неизвестного мужчины рядом со свалкой местной пилорамы у деревни Журавлёво.

Как рассказали корреспонденту NewsVO в пресс-службе областного СУ СК РФ по Вологодской области, проходя мимо, мужчина увидел стаю собак. Отогнав их, он обнаружил останки. Недалеко от того места в лесу стоит навес в котором, по словам местных жителей, ночуют бездомные.

Личность погибшего устанавливается. Следов переломов на скелете не обнаружено, однако кости погрызли животные. Ведётся доследственная проверка.