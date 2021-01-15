Вологжанин продал на рынке украденные из супермаркета продукты и косметику

В Вологде полицейские задержали 36-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже из супермаркета. О происшествии заявила представитель торговой точки. Личность злоумышленника установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Мужчина признал свою вину, пояснив, что увидел в магазине корзину с продуктами, оставленную другим покупателем, и решил забрать ее с собой. Затем на улице он переложил товар в свой пакет, после чего продал украденные продукты и косметику на рынке за 1500 рублей, а все деньги потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области