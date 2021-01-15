Участки девяти улиц планируют капитально отремонтировать в Череповце в 2021 году

15.01.2021 [Общество]

В мэрии Череповца озвучили, какие улицы будут капитально отремонтированы в городе в 2021 году. Это улица Сталеваров (от Данилова до Ленина; от Ленина до Данилова);  Октябрьский проспект (от Раахе до Монт-Клер); улица Красная (от Судостроительной до Первомайской); улица Суворова (от Первомайской до Архангельской); улица Гоголя (от Краснодонцев до Красной); улица Годовикова (от Раахе до Ленинградской); Московский проспект (от Сталеваров до Горького); улица Вологодская (от Ленина до пр. Победы); улица Горького (от Данилова до пр. Победы).

— В 2020 году череповчане поставили рекорд по уплате транспортного налога. Процент превысил 97%, а сумма — 330 миллионов. В прошлые годы итоговая сумма сборов транспортного налога с трудом доходила до отметки в 300 миллионов. Именно на эти деньги мы будем ремонтировать дороги в 2021 году, — пояснил мэр Череповца Вадим Германов. 

Ранее NewsVo сообщал, что 20 участков улиц планируют отремонтировать в Вологде в 2021 году на федеральные деньги, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". 

Тэги: ремонт дорог

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