Участки девяти улиц планируют капитально отремонтировать в Череповце в 2021 году

В мэрии Череповца озвучили, какие улицы будут капитально отремонтированы в городе в 2021 году. Это улица Сталеваров (от Данилова до Ленина; от Ленина до Данилова); Октябрьский проспект (от Раахе до Монт-Клер); улица Красная (от Судостроительной до Первомайской); улица Суворова (от Первомайской до Архангельской); улица Гоголя (от Краснодонцев до Красной); улица Годовикова (от Раахе до Ленинградской); Московский проспект (от Сталеваров до Горького); улица Вологодская (от Ленина до пр. Победы); улица Горького (от Данилова до пр. Победы).

— В 2020 году череповчане поставили рекорд по уплате транспортного налога. Процент превысил 97%, а сумма — 330 миллионов. В прошлые годы итоговая сумма сборов транспортного налога с трудом доходила до отметки в 300 миллионов. Именно на эти деньги мы будем ремонтировать дороги в 2021 году, — пояснил мэр Череповца Вадим Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что 20 участков улиц планируют отремонтировать в Вологде в 2021 году на федеральные деньги, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".