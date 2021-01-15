Жителя Сокола, избившего сожительницу из-за денег, приговорили к восьми годам колонии

В Соколе суд огласил приговор 52-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы. Потерпевшая скончалась от полученных травм.

Как установлено судом, инцидент произошёл в квартире на улице Некрасова весной 2020 года. Подсудимый и потерпевшая были пьяны. Мужчина избил сожительницу, причинив травму груди с переломом рёбер, которая повлекла развитие пневмонии. Причиной смерти женщины стала лёгочно-сердечная недостаточность.

Обвиняемый частично признал вину и пояснил, что действительно несколько раз ударил потерпевшую по рёбрам, но сила ударов была незначительна. Кроме того, он предлагал вызвать женщине скорую или терапевта из-за синяков.

«В ходе предварительного следствия сокольчанин показал, что между ним и сожительницей периодически случались ссоры, как и в любой семье. В конце апреля сожительницу выписали из больницы, она могла передвигаться только на инвалидном кресле. После ее возвращения они каждый день выпивали. На третий день после выписки они поссорились из-за денег. У него имелись накопления (15 000 или 20 000 рублей), которые он положил под подушку, а сам решил отдохнуть. Сожительница легла рядом с ним на диван. Он попросил ее охранять деньги, поскольку в квартиру иногда заходят знакомые его сына. Когда проснулся, увидел, что она сидит в инвалидном кресле. Он сразу стал проверять деньги, их под подушкой не оказалось. Он спросил, где деньги, сожительница молчала. Он встал, выпил несколько стопок водки. Сожительница выпивала вместе с ним, на вопросы не отвечала. Он сорвался, стал кричать на нее, понимал, что она украла деньги. Это был не первый раз, когда она у него похищала деньги и передавала их своей матери. В какой-то момент он совсем разозлился и стал ее бить», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд назначил обвиняемому наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. С него также взыскан миллион рублей компенсации в пользу матери погибшей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.