Олег Кувшинников заявил о готовности Вологодской области к массовой вакцинации населения от COVID-19

Вологодская область готова начать массовую вакцинацию населения от коронавируса с понедельника, 18 января. Об этом глава региона Олег Кувшинников заявил в интервью телеканалу «Россия24». По словам губернатора, область уже закупила необходимое холодильное оборудование и специальные контейнеры для транспортировки вакцины.

«Вологодская область к массовой вакцинации готова. У нас развернуты 13 пунктов в медицинских учреждениях области, при поступлении вакцины до конца месяца в количестве 10 000 штук, а мы заявляем эту потребность, мы разворачиваем вторую очередь медицинских учреждений в количестве 36, в которых будет открыто 42 пункта для вакцинации населения Вологодской области. Это крупные города — Вологда, Череповец — и центральные районные больницы, поликлиники, где эти пункты будут находиться», — сказал Кувшинников.

По последним данным, в регионе прививку от коронавируса получили пока только 518 человек. В основном, это медики, однако, по словам чиновников, в области началась вакцинация и других групп риска - социальных работников, педагогов. Решением областных властей во вторую очередь иммунизации также будут включены волонтеры и журналисты.

Всего, по данным областного правительства, до конца февраля в регион ожидается поступление более чем 50 тысяч доз вакцины для массовой вакцинации населения