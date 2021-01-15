В Тотемском районе собирают деньги для фермера, у которого сгорел трактор и часть телятника

15.01.2021 [Общество]
В Тотемском районе собирают деньги для фермера, у которого сгорел трактор и часть телятника

В Тотемском районе объявили сбор средств для Венеры Чановой, на ферме которой в деревне Филинская 11 января произошел пожар. 

— Основное направление деятельности хозяйства — выращивание крупного рогатого скота на откорм, в нём содержится 52 головы (в т. ч. 1 — корова и 51 — молодняк). На момент возгорания в телятнике было 31 животное, всех удалось спасти. В настоящее время молодняк перемещён в уцелевшую часть телятника, натянуты баннеры для сохранения тепла. Ведутся работы по восстановлению кочегарки, где находится водопровод для поения животных, — сообщает в соцсети администрация сельского поселения Мосеевское. 

Самая серьезная потеря для женщины-фермера — сгоревший трактор. С помощью техники подвозилось сено в телятник, убирались помещения и дороги. Во время посевной трактор также будет необходим.

В администрации Тотемского района сообщили, что «прорабатывают вопрос об оказании помощи фермерскому хозяйству на восстановление стен и крыши телятника». Тем временем в сельском поселении попросили всех неравнодушных оказать финансовую помощь Чановой. Номер карты для перечисления пожертвований есть на странице муниципалитета в соцести. 

Фото со страницы администрации сельского поселения Мосеевское. 

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