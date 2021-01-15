Этап Кубка мира по ездовому спорту пройдет в Тотьме 6-7 февраля

15.01.2021 [Спорт]

В 2021 году этап Кубка мира по ездовому спорту пройдет в Тотьме 6–7 февраля. Сообщение об этом появилось в группе гонки в соцсети. 

— Вход бесплатный! Всех гостей мы заранее просим соблюдать меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19: используйте средства индивидуальной защиты (маски, перчатки); соблюдайте социальную дистанцию 1,5 м, — говорится в группе. 

Как ранее сообщал NewsVo, Международная дистанционная гонка «Русский Север» проводится на базе «Школы путешественников Федора Конюхова» уже четвертый год подряд. В 2019 году в соревнованиях приняли участие 84 спортсмена из 9 регионов России, от Карелии до Сахалина, а также Эстонии, Белоруссии и Чехии. Благодаря этому тотемская гонка впервые получила статус этапа Кубка мира и была занесена в официальный календарь IFSS.

Тэги: собаки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде вандалы сняли шары с ёлки на площади Революции
В сети появилось видео драки в супермаркете Сокола
На озере в Череповецком районе под лед провалился снегоход с двумя рыбаками
В Вологодской области синоптики обещают морозы до -34 градусов
Фотографию вологжан, купающихся зимой, опубликовала американская ежедневная газета USA Today
Вологодский губернатор жалеет, что целлюлозный комбинат под Череповцом не будет построен
В центре Вологды на улице обнаружили тело мужчины
306 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области
Бездомный мужчина погиб при пожаре в Белозерске
Прорыв магистрального водовода на улице Конева в Вологде устранен
15.01.2021 [Общество]

Вологодский губернатор жалеет, что целлюлозный комбинат под Череповцом не будет построен

2148
0
15.01.2021 [Происшествия]

В центре Вологды на улице обнаружили тело мужчины

2053
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотемском районе собирают деньги для фермера, у которого сгорел трактор и часть телятника
Этап Кубка мира по ездовому спорту пройдет в Тотьме 6-7 февраля
307 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологжанин отобрал сумку у женщины на улице
В Череповце иномарка опрокинулась на крышу
Директора вологодской фирмы будут судить за невыплату зарплаты работникам
Благотворительный онлайн-концерт проведут артисты из Вологды и Москвы 16 января
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

7623
0
15.01.2021 [БлогоVO]

-43. А нам все одно

84
0
15.01.2021 [Обзор Прессы]

Вакцина «Спутник V» должна все время находиться при температуре минус 18 и ниже. В результате ее оказалось не в чем хранить и перевозить

45
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика