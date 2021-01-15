В 2021 году этап Кубка мира по ездовому спорту пройдет в Тотьме 6–7 февраля. Сообщение об этом появилось в группе гонки в соцсети.

— Вход бесплатный! Всех гостей мы заранее просим соблюдать меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19: используйте средства индивидуальной защиты (маски, перчатки); соблюдайте социальную дистанцию 1,5 м, — говорится в группе.

Как ранее сообщал NewsVo, Международная дистанционная гонка «Русский Север» проводится на базе «Школы путешественников Федора Конюхова» уже четвертый год подряд. В 2019 году в соревнованиях приняли участие 84 спортсмена из 9 регионов России, от Карелии до Сахалина, а также Эстонии, Белоруссии и Чехии. Благодаря этому тотемская гонка впервые получила статус этапа Кубка мира и была занесена в официальный календарь IFSS.