307 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

15.01.2021 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 307 новых случаев коронавирусной инфекции, 302 человека выздоровели, 9 умерли. Такие данные 15 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 28 067 пациентам. Большая часть из них — 23 413 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 512 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что 2800 доз вакцины от коронавируса поступило в Вологодскую область 12 и 13 января. Как сообщает сайт регионального правительства, в первую очередь прививки будут делать медицинским, социальным работникам, педагогам, сотрудникам МФЦ.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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