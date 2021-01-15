307 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 307 новых случаев коронавирусной инфекции, 302 человека выздоровели, 9 умерли. Такие данные 15 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 28 067 пациентам. Большая часть из них — 23 413 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 512 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что 2800 доз вакцины от коронавируса поступило в Вологодскую область 12 и 13 января. Как сообщает сайт регионального правительства, в первую очередь прививки будут делать медицинским, социальным работникам, педагогам, сотрудникам МФЦ.