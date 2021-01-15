Вологжанин отобрал сумку у женщины на улице

В Вологде полицейские задержали подозреваемого в грабеже.

53-летняя потерпевшая рассказала, что на улице неизвестный выхватил у неё сумку и убежал. Сумма ущерба составила 2000 рублей. По записям с камер видеонаблюдения полицейские составили ориентировку, и вскоре мужчину задержали.

«Ранее судимый 47-летний злоумышленник сознался в содеянном, пояснив, что проходя по улице, увидел идущую навстречу женщину. Оглянувшись по сторонам, злоумышленник увидел, что на улице никого нет, и решил вырвать сумку у вологжанки. После чего, изучив ее содержимое, мужчина забрал себе 2 тысячи рублей, а сумку выкинул в соседнем дворе», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы и штраф до десяти тысяч рублей.