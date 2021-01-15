Директора вологодской фирмы будут судить за невыплату зарплаты работникам

15.01.2021 [Экономика]

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Вологды, обвиняемой в невыплате зарплаты работникам.

По версии следствия, в период с марта 2018 года по октябрь 2019 года обвиняемая — директор организации, производящей строительные металлоконструкции, не выплатила зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск четырём работникам. Общая сумма задолженности составила 267 тысяч рублей.

«При этом, как выяснили следователи, женщина имела реальную возможность и денежные средства для погашения задолженности, но использовала их на иные цели. В интересующий следствие период на счет организации поступило более 31 млн. рублей, из них 20 млн. рублей направлены на расчеты с поставщиками и подрядчиками, включая платежи в пользу отца обвиняемой на сумму 5,5 млн. рублей, еще более 6,5 млн. рублей переведены на ее карту или сняты со счета наличными», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Женщина не признала вину, но частично погасила задолженность. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: невыплата зарплаты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде вандалы сняли шары с ёлки на площади Революции
В сети появилось видео драки в супермаркете Сокола
На озере в Череповецком районе под лед провалился снегоход с двумя рыбаками
В Вологодской области синоптики обещают морозы до -34 градусов
Фотографию вологжан, купающихся зимой, опубликовала американская ежедневная газета USA Today
Вологодский губернатор жалеет, что целлюлозный комбинат под Череповцом не будет построен
В центре Вологды на улице обнаружили тело мужчины
306 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области
Бездомный мужчина погиб при пожаре в Белозерске
Прорыв магистрального водовода на улице Конева в Вологде устранен
15.01.2021 [Общество]

Вологодский губернатор жалеет, что целлюлозный комбинат под Череповцом не будет построен

2145
0
15.01.2021 [Происшествия]

В центре Вологды на улице обнаружили тело мужчины

2053
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотемском районе собирают деньги для фермера, у которого сгорел трактор и часть телятника
Этап Кубка мира по ездовому спорту пройдет в Тотьме 6-7 февраля
307 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологжанин отобрал сумку у женщины на улице
В Череповце иномарка опрокинулась на крышу
Директора вологодской фирмы будут судить за невыплату зарплаты работникам
Благотворительный онлайн-концерт проведут артисты из Вологды и Москвы 16 января
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

7623
0
15.01.2021 [БлогоVO]

-43. А нам все одно

83
0
15.01.2021 [Обзор Прессы]

Вакцина «Спутник V» должна все время находиться при температуре минус 18 и ниже. В результате ее оказалось не в чем хранить и перевозить

44
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика