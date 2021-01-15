Директора вологодской фирмы будут судить за невыплату зарплаты работникам

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Вологды, обвиняемой в невыплате зарплаты работникам.

По версии следствия, в период с марта 2018 года по октябрь 2019 года обвиняемая — директор организации, производящей строительные металлоконструкции, не выплатила зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск четырём работникам. Общая сумма задолженности составила 267 тысяч рублей.

«При этом, как выяснили следователи, женщина имела реальную возможность и денежные средства для погашения задолженности, но использовала их на иные цели. В интересующий следствие период на счет организации поступило более 31 млн. рублей, из них 20 млн. рублей направлены на расчеты с поставщиками и подрядчиками, включая платежи в пользу отца обвиняемой на сумму 5,5 млн. рублей, еще более 6,5 млн. рублей переведены на ее карту или сняты со счета наличными», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Женщина не признала вину, но частично погасила задолженность. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.