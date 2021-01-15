Благотворительный онлайн-концерт проведут артисты из Вологды и Москвы 16 января

15.01.2021 [Культура]

Благотворительный онлайн-концерт в поддержку подопечных фонда «Хорошие люди» проведут 16 января артисты из Вологды и Москвы.

В концерте примут участие Юрий Смыслов, Александра Цвид и Алексей Николаев, старший состав хора Виктории Андреевой, Елена Коншина, Леся Яровая, Группа «Liberty», Ксения Нияди, Алексей Балалаев, Елена Смирнова, Светлана Опалихина, дуэт «Балалайка-Mix», Мария Кубышкина и Даша Юдина, cолист группы «Four G» Артём Белов, Ольга Реунова и Анастасия Федотовская. 

Проведут концерт Кирилл Молдаван и Мария Николаева. Техническое обеспечение мероприятия – Мастерская света и звука и MZS media.

Во время репетиций концерта Михаил Трапезников будет в режиме документальной съёмки создавать проект «Закулисье». Помимо этого, Михаил ежегодно проводит в поддержку фонда акцию «Реальная любовь».

Посмотреть этот концерт совершенно бесплатно смогут все желающие. 

Поддержать фонд «Хорошие люди» переводом можно во время онлайн-концерта или прямо сейчас:
- Сбербанк-онлайн: ИНН 3525285922 или QR-код (см фото ниже).
- СМС на номер 7522 с текстом: вологда фонд 100. Где 100, 200, 300 - любая сумма.

Начало концерта в субботу, 16 января, в 18:00 в группе фонда «Хорошие люди». 

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