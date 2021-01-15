Молодожёны из Череповца приняли участие в шоу «4 свадьбы» на телеканале «Пятница». Как сообщает сайт gorodche.ru, Александра и Алексей начали встречаться, когда им было по 17 лет. Через два года они увидели реалити-шоу «4 свадьбы». Это программа, в которой четыре пары новобрачных соревнуются за приз – романтическое путешествие на двоих.

– В соревнование за путешествие мечты вступают… невесты! – говорится о телешоу на канале «Пятница». – Каждая из девушек попытается доказать своим соперницам, что ее свадьба – самая лучшая. Для этого они станут почетными гостями на торжествах друг друга и попробуют оценить свадьбы конкуренток. Победительница каждого выпуска программы «Четыре свадьбы» получает подарок — романтическое путешествие на двоих.

Александра и Алексей смотрели это телешоу вместе, и невеста предложила стать участниками. Жених её поддержал.

– И вот, 2020 год, предложение, планируем свадьбу, – рассказывает Александра. – В январе мы подали заявление на участие в программе. В марте нам позвонил продюсер, мы прошли кастинг и в конце июня меня пригласили в Москву на знакомство с другими невестами. Сразу оттуда мы поехали в Белгород на съемки первой свадьбы. Первый день и свадьба были сложными, я привыкала и осваивалась, ведь сутки не спишь и всегда с тобой микрофон, постоянные комментарии и повышенная внимательность ко всему. Но потом я влилась и июль пролетел очень быстро. Я получала удовольствие от съёмок и бесценный опыт. Мы с участницами хорошо общались и продолжаем общаться до сих пор, как и со съемочной группой. Они классные ребята.

По словам Александры, их собственная свадьба обошлась в 500 тысяч вместо изначально запланированных 400 тысяч.

– В принципе, у всех участниц итоговая сумма превышает заявленную, – говорит Александра. – Фишка свадьбы — подарок жениху, я впервые пела песню, мне на заказ текст и музыку написал Игорь Корри (череповчанин в 2019 году принял участие в программе «Один в один. Народный сезон» на канале «Россия 1» (прим.ред.Gorodche.ru)

На торжестве у Александры и Алексея была молекулярная кухня, зеркальные люди, бармен-шоу, салют, тяжелый дым, свечи для свадебного танца и многое другое.

– Я сама полностью организовала нашу свадьбу на 62 гостя и довольна результатом! — поделилась Александра.

В эфир программа «4 свадьбы» с участием череповецкой пары выйдет 21 января года.