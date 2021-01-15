В бывшем здании школы в Великом Устюге откроется духовно-просветительский центр епархии

Бывшее здание школы в Дымковской слободе Великого Устюга переоборудовали под духовно-просветительский центр епархии. Реконструкция началась в прошлом году, как сообщает Вологодская митрополия, средства на ремонт и переоборудование помещений были выделены в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России».

Здание до реконструкции, фото Вологодской митрополии

13 января центр посетил митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

— Директор АНО ДПЦ иерей Димитрий Рыжков вместе с благочинным Великоустюжского округа протоиереем Димитрием Фоминым показали владыке здание и рассказали о проделанной работе за последние месяцы. Руководитель подрядной организации С. Н. Селяков сообщил владыке, что здание сдано в эксплуатацию, но потребуется некоторые косметические доработки интерьера произвести позднее — ввиду невозможности проведения их сейчас из-за холодной погоды, — сообщает митрополия.

Митрополит Савва в отремонтированном здании. Фото Вологодской митрополии.

После завершения работ в здании планируется проводить занятия для детей и подростков, будет работать епархиальная православная школа, дом детского творчества. Отмечается, что посещать центр смогут все жители города.