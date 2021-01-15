Сотрудник салона сотовой связи в Череповце похитил из кассы 180 тысяч рублей

Череповецкие полицейские раскрыли кражу 180 тысяч рублей из кассы салона сотовой связи. О хищении крупной суммы денег сотрудником фирмы правоохранителям сообщил руководитель отдела.

— Мужчина пояснил, что по окончанию рабочей смены материально-ответственное лицо, уходя из салона, украл из кассы деньги в сумме 180 тысяч рублей. Прибывшая по указанному адресу следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила возможных очевидцев, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Была составлена ориентировка на подозреваемого, и вскоре 18-летнего молодого человека доставили в отдел полиции. Задержанный признался в хищении денег и рассказал, что забрал их, чтобы поставить на тотализаторе игр. Череповчанин думал, что сумеет выиграть и вернуть всю сумму обратно.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата».

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