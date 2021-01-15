Скончался заразившийся коронавирусом режиссер Борис Грачевский

14 января на 72 году жизни скончался заболевший коронавирусом режиссер, художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, пишет РБК.

О том, что Грачевский заразился COVID-19, стало известно 21 декабря, через неделю его госпитализировали. 31 декабря стало известно, что состояние артиста стабильно тяжелое.

9 января Telegram-канал Mash сообщил, что Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В тот же день друг Грачевского Владимир Долинский рассказал, что его состояние стабилизировалось. Днем 14 января, по словам Долинского, Грачевский был в медикаментозном сне.



Борис Грачевский родился в 1949 году в Москве. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С.П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «организация кинопроизводства». Работал администратором на картинах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина. В 1974 году Грачевский совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский киножурнал «Ералаш», позднее создал одноименную киностудию.

В 2009 году вышел первый художественный фильм Грачевского - «Крыша», а в 2014 году — мини-сериал «Между нот, или Тантрическая симфония».