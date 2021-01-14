Череповчанка похитила 29 тысяч рублей с карты своей бабушки

В Череповце полицейские раскрыли кражу с банковской карты 75-летней местной жительницы. Потерпевшая рассказала, что обнаружила пропажу, когда пришла в банк, чтобы обналичить пенсию. Сумма ущерба составила 29 тысяч рублей. Сыщики установили, что деньги с карты женщины были перечислены на счёт её 29-летней внучки. Подозреваемую задержали.

«Задержанная пояснила, что, воспользовавшись телефоном бабушки, совершила несколько переводов на свой счёт на общую сумму порядка 29 тысяч рублей. Затем девушка удалила сообщения, чтобы отвести от себя подозрения», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.