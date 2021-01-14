Череповец погасил долги по коммерческим кредитам

Череповец все долги по коммерческим кредитам, сообщил на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

— Впервые за последние 10 лет город ни копейки не должен коммерческим банкам. Нам очень не хотелось отдавать десятки миллионов рублей процентов за их обслуживание, — отметил мэр.

По словам Германова, доходы городского бюджета в прошлом году выросли на 20%. Комитет по управлению имуществом смог выручить сверх плана 76 млн рублей от аренды и продажи муниципальной собственности. Выросли поступления от НДФЛ на 405 миллионов от плана и имущественные налоги на 161 миллионов.

При этом Череповец ни разу не воспользовался двумя открытыми кредитными линиями по 200 миллионов рублей.