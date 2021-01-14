Житель Белозерска залез в чужой дом и украл замороженное мясо из холодильника

14.01.2021 [Происшествия]

В Белозерске полицейские раскрыли кражу из дома 62-летней местной жительницы.

Потерпевшая рассказала, что неизвестный проник в дом, сорвав замок и похитил замороженное мясо из холодильника. Женщина оценила ущерб в шесть тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался 33-летний ранее судимый местный житель.

«Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный дал признательные показания, пояснив, что похищенные продукты взял для собственных нужд», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

Тэги: кража, взлом
фото - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

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