В Бабушкинском районе недавно построенные для переселенцев из аварийного жилья дома требуют ремонта

В домах, возведенных для переселенцев из аварийного жилья в поселках Зайчики и Красота Бабушкинского района, гниют полы. Администрация муниципалитета подала в суд на строителей.

13-квартирный дом в поселке Зайчики был построен в 2016–2017 годах. Администрация Бабушкинского района участвовала в возведении здания в качестве дольщика по 12 квартирам — их позднее и передали переселенцам. Согласно данным сайта госзакупок, контракт на покупку жилых помещений стоимостью 17,7 млн рублей в мае 2016 года заключили с ООО «Дизайн-СтройПроект» из Вологды (директор Юрий Кузнецов). В 2017 году дом сдали, строительство завершилось.

Как рассказали жители дома приехавшему по их жалобе депутату Законодательного собрания Вологодской области Павлу Горчакову, подрядчик для строительства использовал сырой брус. Более того, полы в квартирах начали стелить, когда ещё не была закрыта крыша. Из-за этого новые полы залило дождем, да ещё и завалило снегом.

- Строители заверяли, что привезут тепловые пушки и все просушат. Но, к сожалению, обещания не выполнили. Как итог — от полов осталась труха, а на стенах образовалась плесень, — пояснил Павел Горчаков. — Администрация района подала в суд на строителей. Прошло порядка 14 заседаний».

Пресс-служба ЗСО со ссылкой на главу Бабушкинского района Татьяну Жирохову сообщает, что власти заставят нерадивого подрядчика выполнить ремонт, иначе его ждут новые санкции, штрафы, а также внесение в реестр недобросовестных исполнителей. Со своей стороны районные чиновники готовы выделить средства на материалы, чтобы ремонт был проведён как можно быстрее.

Проблемным оказался и дом, построенный для переселенцев в поселке Красота. В его возведении администрация района тоже участвовала как дольщик, однако приобрела все 10 квартир. Госконтракт "Участие в долевом строительстве 10 жилых помещений в пос. Красота для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Бабушкинском районе" тоже подписали в мае 2016 года. Подрядчиком выступило ООО "Строительная компания" из Вологды (директор Евгений Мясников). Фирма получила за работу 11,67 млн рублей.

— Дом также был сдан в 2017 году. Но поставлен он был на сыром месте. Из-за этого в подвале скапливается вода. Ее периодически откачивают жильцы, — рассказал депутат ЗСО. — Во время нашего визита воды не было. Но решение нужно довести до конца. Для этого необходимо доработать дренаж и отвести воду.