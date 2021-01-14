Вологжанин нашёл чужую карту и потратил с неё две тысячи рублей на кальян

14.01.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты 24-летней местной жительницы.
Девушка, сказала, что потеряла карту, а после получила сообщение о списании с её счёта 2000 рублей. Подозреваемым в краже оказался 25-летний вологжанин.

«Подозреваемый признал свою вину, пояснив, что давно мечтал купить себе кальян, и, найдя чужую банковскую карту, отправился в специализированный магазин где и совершил покупку», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

Тэги: кража, банковская карта

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