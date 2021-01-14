Житель Кичменгского Городка укусил участкового за руку и ударил его по спине

В селе Кичменгский Городок следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в применении насилия к полицейскому.

По версии следствия, инцидент произошёл утром 27 декабря 2020 года. Подозреваемый встретил на улице живущего по соседству помощника участкового. Из личной неприязни за осуществлявшийся за ним административный надзор, мужчина стал проявлять агрессию и замахиваться на соседа лопатой.

«По сообщению о нарушении прибыл старший участковый уполномоченный полиции, которого мужчина схватил за шею и нанес удары кулаком по спине, после чего укусил за руку», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Расследование продолжается. Подозреваемому грозит крупный штраф, либо до пяти лет принудительных работ, либо до шести месяцев ареста, либо до пяти лет лишения свободы.