«Русский бисквит» в Череповце обязали выплатить 52,2 тысячи рублей из-за загрязняющих стоков

В Череповце суд рассмотрел иск МУП «Водоканал» к АО «Русский бисквит» о взыскании задолженности за превышение сбросов загрязняющих веществ в сточных водах в январе и в мае–июне 2019 года. Лабораторный анализ проб сточных вод, проведённый истцом, показал превышение допустимых норм концентрации железа, цинка и меди.

«Ответчик исковые требования не признал, сославшись на допущенные истцом нарушения при отборе проб воды. Однако присутствующий при отборе проб представитель Общества никаких возражений не заявлял, акт отбора проб подписал без разногласий», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчика 52 533 рубля.