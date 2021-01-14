Вологжанин устроил пожар, пытаясь прогреть машину в мороз

14.01.2021 [Происшествия]
Вологжанин устроил пожар, пытаясь прогреть машину в мороз

13 января в поселке Непотягово Вологодского района пожарные выезжали тушить загоревшийся «Рено Дастер» 2012 года выпуска.

Иномарка принадлежит 54-летнему местному жителю. В 8 утра мужчина попытался завести автомобиль, однако сделать это не удалось. 

— Тогда он протянул из дома удлинитель и при помощи зарядного устройства стал заряжать аккумулятор, периодически пытаясь завести машину, но попытки не увенчались успехом. Примерно в 11 часов он решил попытаться разогреть моторный отсек при помощи электрического тепловентилятора, оставив его под капотом на бачке с тормозной жидкостью, после чего пошел домой. Спустя 30 минут к нему в дом забежала соседка и сообщила, что его машина горит, когда он выбежал на улицу, то обнаружил открытое горение моторного отсека, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Пламя повредило моторный отсек, пластиковые элементы кузова. Приборная панель машины оплавлена. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра. 
 

Тэги: пожар
Фото пресс-службы областного УМЧС

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