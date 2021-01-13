В Череповце произошла авария на котельной, отапливающей Заягорбский район

13.01.2021 [Происшествия]

Вечером 13 января из-за скачка давления остановились два котла котельной, обеспечивающей теплом Заягорбский район Череповца. По данным портала gorodche.ru, от отопления были отключены дома по улицам Архангельской, Юбилейной, Леднева и ряду других.

— Это (ред. — авария) произошло сегодня в 18:46. Спустя час, в 19:40, был запущен первый котел, в 19:50 — второй. За время вынужденного простоя температура теплоносителя опустилась с 97 градусов до 60. После запуска обоих котлов, к 22 часам, теплоноситель нагрелся до 90 градусов. Скоро в квартирах станет значительно теплее, — пишет в соцсети мэр города Вадим Германов.

В том случае, если тепло не возвращается, Германов попросил череповчан звонить по номеру 083.

— Наши специалисты будут разбираться индивидуально в каждом случае, — отметил мэр. 

Ранее NewsVo сообщал, что в ноябре более 40 тысяч жителей Вологды остались без отопления из-за взрыва в котельной подшипникового завода. Утром 20 ноября произошло обрушение трубы котельной. 

Тэги: авария, отопление

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