В Вологде утром 13 января из-за морозов на линию не вышли 18 автобусов

В Вологде утром 13 января из-за мороза на линию не вышли 18 автобусов. Дождавшимся общественный транспорт горожанам пришлось ехать в переполненных салонах.

— Из 202 запланированных единиц общественного транспорта, в связи с техническими неполадками не выехали 18 машин. Днем все неисправности были устранены, автобусы работают в плановом режиме, — пояснили NewsVo в пресс-службе городской администрации.

При этом на маршруте № 37 из-за неисправности сошли с линии сразу два автобуса, как пояснили в администрации, «в связи с аномально низкими температурами воздуха замёрзли двери». Днем неполадки были устранены, машины вышли на линию.