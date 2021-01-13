В Вологде утром 13 января из-за морозов на линию не вышли 18 автобусов

13.01.2021 [Общество]

В Вологде утром 13 января из-за мороза на линию не вышли 18 автобусов. Дождавшимся общественный транспорт горожанам пришлось ехать в переполненных салонах.

 — Из 202 запланированных единиц общественного транспорта, в связи с техническими неполадками не выехали 18 машин. Днем все неисправности были устранены, автобусы работают в плановом режиме, — пояснили NewsVo в пресс-службе городской администрации.

При этом на маршруте № 37 из-за неисправности сошли с линии сразу два автобуса, как пояснили в администрации, «в связи с аномально низкими температурами воздуха замёрзли двери». Днем неполадки были устранены, машины вышли на линию.

Тэги: общественный транспорт

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